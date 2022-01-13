بلماضي يضرب موعدا للصحافة قبل مواجهة غينيا الاستوائية

سيعقد الناخب الوطني جمال بلماضي، ندوة صحفية يوم السبت المقبل، للحديث عن المواجهة المقبلة التي ستجمع الخضر، بمنتخب غينبا الاستوائية.

وكشف الموقع الرمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، بأن موعد هذه الندوة الصحفية تم تحديدة على الساعة الواحدة زوالا، بملعب “جابوما”.

كما قرر الناخب الوطني، السماح للإعلام بحضور جزئ من الحصة التدريبية المقررة يوم السبت، على السادسة والنصف، بملحق ملعب جابوما.

كما سيدلي بعض لاعبي المنتخب الوطني، بتصريحاتهم، في منطقة مختلطة، بخصوص مباراتهم المقبلة أمام غينبا الاستوائية