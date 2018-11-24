“بلماضي” يضع النقاط على الحروف بخصوص “المحليين”!

وضع الناخب الوطني، جمال بلماضي، النقاط على الحروف بخصوص وضعية المحليين، والسبب الذي دفعه للإعتماد عليهم، رغم إنتقاده لمُستوى البطولة.

وقال للتلفزيون الجزائري :”مُشكلة اللاعبين في ضعف البطولة الجزائرية”.

وأضاف :”أعيد وأكرر المُشكل في البطولة الجزائرية لا في اللاعبين الجزائريين”.

وواصل :”وجود لاعبين ذوي مُستوى مُحترم في الجزائر واضح، ولكن هذا لا يعني بأن البطولة ذات مُستوى جيد”.

ليُردف :”عندما نقول بأن الدوري الإيطالي مثلا تراجع مقارنة بالسنوات الماضية، فإن ذلك لايعني بأن الناشطين فيه ضعفاء”.

وأوضح الرجل الأول في “الخضر” بأن التربص المُزمع إجراؤه نهاية السنة الجارية، سيكون مُفيدا له للتعرف على أسماء محلية جديدة.

وأكد بأنه لن يتردد في منح الفُرصة لأي لاعب يُقنع بمُستواه سواء كان محليا أو مُحترفا.