بلماضي يضع النقاط على الحروف بخصوص سليماني

الرياضة
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بلماضي يضع النقاط على الحروف بخصوص سليماني
بقلم إسماعيل عشاش

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، بأنه مُعجب كثيرا بكل ما يُقدمه مُهاجمه إسلام سليماني، وهذا رغم الإنتقادات التي يتعرض لها.

وتحدث مُهندس التتويج بالكان 2019 في مصر قائلا :”من الممكن أن يُعاني إسلام من الضغط عندما يلعب في الجزائر”.

وواصل :”إسلام يستحق الشيء الكثير، يجب على الجميع أن نُقدره حق قدره، لأنه يُقدم كل ماعنده دائما”.

وأردف :”هو يُسجل ويُقدم التمريرات الحاسمة، كما أنه يُدافع، لا يُمكننا أن نطلب منه أكثر”.

وختم :”يُمكن أن يُضيع بعض الفُرص في بعض الأحيان، وأتمنى له أن يُحطم رقم تاسفاوت كأحسن هداف للمنتخب الوطني”.


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