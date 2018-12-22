“بلماضي” يضع النقاط على الحروف مع المحليين!

قام الناخب الوطني، جمال بلماضي، بالحديث مع لاعبيه المحليين، بمركز سيدي موسى، قبل إنطلاق الحصة التدريبية، لعشية يوم أمس، الجمعة.

وأظهرت الصور التي وضعها الحساب الرسمي لـ”الفاف”، الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”الخضر”، وهو يتحدث بجدية مع زملاء، بن غيت.

ويسعى المُدرب السابق لـ”الدحيل” لتحفيز “نجوم”، دوري موبيليس للمُحترفين، ودفعهم لبذل مجهودات مُضاعفة بُغية الحصول على ثقته في المُستقبل القريب.

ويستهدف “المحليون”، الفوزي أمام قطر، ولفت إنتباه “بلماضي”، للسير على خطى أسامة شيتة، الذي تحول للاعب اساسي مع المنتخب الأول.