بلماضي يضع النقاط على الحروف مع غولام ويفضح كل شيء!

وضع الناخب الوطني، جمال بلماضي النقاط على الحروف بخصوص وضعية، فوزي غولام وغيابه عن القائمة المعنية بكأس أمم إفريقيا.

وأوضح الرجل الأول في الخضر بأنه إلتقى بالظهير الأيسر شخصيا وإطمأن على وضعيته الصحية، مُعتبرا بأنه كان يستحق الإلتفاتة.

وقال :”فوزي أعلمني بأنه غير جاهز وبأنه يريد الإستفادة من العطلة للتحضير للموسم القادم”.

ليُضيف: “لست مؤهلا للحديث معه في هذه النقطة، وذلك رغم أنه يلعب مع فريقه، لا يُمكنني جلبه فوق إرادته”.

ليواصل في نفس السياق: “صحيح أنه لا يلعب مع ناديه بصفة عادية، ولكن عندما يقول لي بأنه غير جاهز فلا يُمكنني التعليق”.