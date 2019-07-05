بلماضي يضع النقاط على الحروف مع نجومه

وضع الناخب الوطني “جمال بلماضي” النقاط على الحروف مع نجومه، وهذا قبل موعد مُباراة الدور ثمن النهائي من “الكان 2019”.

وأشارت آخر الأصداء الواردة من القاهرة، لقيام الرجل الأول في الخضر بعمل كبير من الناحية النفسية، تحضيرا لمواجهة “السيلي ناسيونال”.

وحذّر المُدرب السابق لقطر أشباله من مغبة الإستخفاف أمام زملاء “كامانو”، بعد النتائج المُبهرة المُحصل عليها في الدور الأول من المُنافسة.

ويتخوف الطاقم الفني للأفناك من إغترار التشكيلة بالمُستوى المُقدم في الخرجات الماضية، مما دفع الجميع لترشيحها للتنافس على اللقب القاري.