بلماضي يضع نجوم “الخضر” في “الجيب”!

عرف الناخب الوطني، جمال بلماضي كيفية كسب ثقة لاعبيه بسرعة البرق، ودفعهم للقتال وبشراسة من أجل رفع الراية الجزائرية عاليا.

وبرز الرجل الأول في “الخضر”، بتحمله لمسؤولية الهزيمة أمام “البنين” وقبلها التعثر في “غامبيا”، في حين منح شرف الإنتصارات لأشباله.

وجاءت هذه الخطوة المميزة، لتزيد من تلاحم “مُحاربي الصحراء”، بعدما أصبحوا يشعرون بأن مُدربهم يحمي ظهورهم كُليا أمام الرأي العام.

يُشار بأن جميع “الأفناك” أكدوا في تصريحاتهم، على أن “بلماضي”، يعرف كيفية تسيير التشكيلة بطريقة إحترافية لأبعد الحدود.

ويبقى أصدق مثال ما قاله، مهدي تاهرات والذي كشف بأن “الكوتش” يعرف متى يترك الحُرية للاعبيه ومتى يُلزمهم بإنضباط عسكري.