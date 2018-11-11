بلماضي يضع يده على الجرح !

بعد أن كشف الناخب الوطني “جمال بلماضي” عن قائمة الخضر التي ستواجه “الطوغو” في تصفيات كان 2019، يكون “بلماضي” قد وضع يده على الجرح.

فلا شك أن خط الوسط يعتبر نقطة ضعف الخضر في الوقت الحالي، وهو الذي يجعل خط الدفاع يظهر بذلك السوء.

ولهذا السبب قرر إبعاد بن طالب وقديورة وإستدعاء “شيتة” لاعب إتحاد العاصمة وستكون الفرصة كبيرة لهذا الأخير وحتى “بن ناصر” نجم “امبولي”.

ولربما ستكون الفرصة مواتية أيضا للناخب الوطني من أجل تغيير خطة اللعب خاصة فوق أرضية ميدان “لومي” السيئة.

وأكد “بلماضي” أن من لا يقدم ماهو منتظر منه لن يكون في قائمته، والجميع وضع اللوم في وقت سابق على “بن طالب” نجم “شالك” الذي لم يظهر بالشكل المثالي مع الخضر.