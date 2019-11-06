بلماضي يضغط على سليماني وبونجاح بهذا المُهاجم!

يواصل الناخب الوطني جمال بلماضي، سعيه الدائم لخلق جو المُنافسة داخل تشكيلته، من خلال مُتابعته لأسماء جديدة في كل مرة.

وكشفت وسائل الإعلام الرومانية، بأن الرجل الأول في الخضر مُهتم بمُهاجم كلوج، بلال عمراني، المُتألق منذ بداية الموسم الجاري.

وأوضحت، بأن خريج مدرسة أولمبيك مارسيليا، يكون قد تحصل على إستدعاء أولي من طرف المُتوج بالكان 2019.

وفي حالة تأكد هذه المعلومة، فإن صاحب الـ43 عاما ينوي فرض ضغط إيجابي على رأسي الحربة، بغداد بونجاح وإسلام سليماني.

يُشار بأن هدافي السد القطري وموناكو الفرنسي، يتواجدان في أفضل أحوالهما مؤخرا ومكانتهما غير قابلة للنقاش مع الأفناك.