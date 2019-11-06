بلماضي يضغط على سليماني وبونجاح بهذا المُهاجم!

الرياضة
  • -
  • 0
بلماضي يضغط على سليماني وبونجاح بهذا المُهاجم!
بقلم إسماعيل عشاش

يواصل الناخب الوطني جمال بلماضي، سعيه الدائم لخلق جو المُنافسة داخل تشكيلته، من خلال مُتابعته لأسماء جديدة في كل مرة.

وكشفت وسائل الإعلام الرومانية، بأن الرجل الأول في الخضر مُهتم بمُهاجم كلوج، بلال عمراني، المُتألق منذ بداية الموسم الجاري.

وأوضحت، بأن خريج مدرسة أولمبيك مارسيليا، يكون قد تحصل على إستدعاء أولي من طرف المُتوج بالكان 2019.

وفي حالة تأكد هذه المعلومة، فإن صاحب الـ43 عاما ينوي فرض ضغط إيجابي على رأسي الحربة، بغداد بونجاح وإسلام سليماني.

يُشار بأن هدافي السد القطري وموناكو الفرنسي، يتواجدان في أفضل أحوالهما مؤخرا ومكانتهما غير قابلة للنقاش مع الأفناك.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=722656

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com