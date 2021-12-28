بلماضي يضم عضوا جديدا إلى طاقمه الفني

إنضم مدرب حراس منتخب الرديف محمد بن حمو إلى الطاقم الفني للمنتخب الأول خلال التربص الذي يجريه أشبال جمال بلماضي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكشف موقع الإتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عن انضمام محمد بن حمو لزميله عزيز بوراس للاشراف على تحضير الحراس الثلاثة مصطفى زغبة، رايس وهاب مبولحي، وأليكسندر أوكيدجة تحسبا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 المزمع إقامتها بالكاميرون في الفترة الممتدة ما بين 9 جانفي إلى 6 فيفري.