بلماضي يطالب الفاف ببرمجة ثلاث مباريات ودية بعد تأجيل تصفيات كاس العالم !

طالب الناخب الوطني جمال بلماضي من الإتحاد الجزائري لكرة القدم ببرمجة مبارتين أو ثلاث مباريات ودية خلال شهر جوان المقبل بعد تأجيل التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة.

واتفق الناخب الوطني، جمال بلماضي بالتشاور مع رئيس الفاف، عمارة شرف الدين، على تنظيم هذه اللقاءات الودية، بعد القرار المتخذ من طرف لجنة الطوارئ للكونفدرالية الإفريقية (الكاف) بالتنسيق مع الاتحاد الدولي (فيفا) بتأجيل انطلاق الدور التصفوي الثاني بسبب تفشي جائحة كوفيد 19.

وحسب مصادر الإذاعة الجزائرية فإن المنتخب الوطني يتجه لمواجهة منتخبات إفريقية، بعد أن ختمت المنتخبات الاوروبية برنامجها التحضيري استعدادا لليورو (11 جوان- 11 جويلية)، ونفس الشيء بالنسبة لمنتخبات منطقة أمريكا الجنوبية المشاركة في منافسة كوبا أمريكا (11 جوان – 10 جويلية).