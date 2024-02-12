بلماضي يطالب الفاف بكامل مستحقاته !

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، أن الناخب الوطني الأسبق جمال بلماضي، طالب الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، بكامل مستحقاته.

ووفقا لموقع “وين وين” القطري، فإن المدرب جمال بلماضي، طلب من الفاف الحصول على جميع مستحقاته إلى غاية نهاية عقده المستمر لغاية ديسمبر 2026.

وأوضح المصدر، أن رد بلماضي جاء بهذه الطريقة بعدما أدرك أن الاتحاد الجزائري لا يريد استمراره على رأس الجهاز الفني للخضر خلال الفترة القادمة.

كما أن الفاف لم توضح سبب فسخ عقد المدرب من طرف واحد أو إقالته رسميًا من مهامه.

وأكد ذات المصدر، أن المدرب بلماضي يريد الحصول على جميع مستحقاته ورواتبه المقدر عددها بـ35 شهرًا، وحال عدم الموافقة على طلبه فإنه سيلجأ إلى “الفيفا”.