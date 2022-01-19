بلماضي يطالب بتفادي الحديث عن الماضي

تجنّب الناخب الوطني جمال بلماضي الحديث عن الخسارة الأخيرة المفاجئة أمام منتخب غينيا الاستوائية.

وطالب بلماضي الجميع بتفادي الحديث عن الماضي والتركيز على التفكير المستقبلي. وقال خلال الندوة الصحفية اليوم “لا يجب العيش في مرحلة الفوز الدائم. كما “يجب علينا التعلّم من الخسارة في بعض الأحيان حتى نأخذ خبرة أكبر”. وأضاف “تلقينا هدفا من مخالفة وقدمنا مستوى جيّد خلال مواجهتين”.

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وكشف موفد قناة النهار إلى مدينة دوالا الكاميرونية جديد المنتخب الوطني الجزائري قبل 24 ساعة من موقعة الحسم أمام كوت ديفوار.

وقال موفد النهار أن الحصة التدريبية لأمسية الثلاثاء عرفت تواجد آدم وناس ولو أنه تدرب بشكل انفرادي ولم يندمج بشكل كلي في التدريبات الجماعية.

الحصة التدريبية التي كانت مغلقة وجرت بالملعب الملحق لجابوما غاب عنها المدافع المحوري جمال الدين بن العمري. بسبب معاناته من تمزق عضلي.

وكشف موفد النهار إلى دوالا أن بن العمري خضع لفحوصات معمقة اليوم. من أجل تحديد مدة غيابه عن الميادين ومشاركته أمام الفيلة مستبعدة.

وأضاف ذات المصدر أن المعنويات ارتفعت بعد خسارة غينيا الإستوائية والجميع يعول على الفوز أمام كوت ديفوار.

وفيما يخص راميز زروقي، فقد شارك اليوم الثلاثاء للمرة الثانية على التوالي بصفة عادية في التدريبات. وخاض المباراة التطبيقية التي برمجها جمال بلماضي في نهاية حصة الإثنين.