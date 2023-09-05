بلماضي يطمئن بخصوص الوضع الصحي لبن سبعيني

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن الوضع الصحي لمدافع الخضر رامي بن سبعيني، وامكانية مشاركته في مواجهة تنزانيا.

وصرح بلماضي، اليوم الثلاثاء، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “بن سبعيني يشعر بتحسن، لكن لن يشارك في الحصة التدريبية لنهار اليوم”.

كما أبدى بلماضي تفاؤله في تواجد بن سبعيني، ضمن قائمة خلال مواجهة منتخب تانزانيا، المقررة هذا الخميس.

يذكر أن رامي بن سبيعني، شعر بآلام خلال مشاركته في أول حصة تدريبية للخضر أمس الإثنين، أجبره على الركون للراحة.