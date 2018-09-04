بلماضي يظهر “بوجه عابس” ويعلن عن عداوته مع الصحافة !

ظهر الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي بوجه عابس يملؤه التهديد والوعيد أمام رجال الإعلام في ثاني لقاء مع وسائل الإعلام المحلية.

وإستعمل بلماضي بعض العبارات القاسية المبالغ فيها أمام الصحفيين المحليين خلال الندوة الصحفية التي نشطها ظهيرة اليوم الثلاثاء بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

وإستهل بلماضي ندوته الصحفية بالصراخ أمام الصحفيين حيث طالبهم بإطفاء الهواتف النقالة بما أنهم هم من طالبوا بإجراء ندوة صحفية

ليواصل التصريحات القاسية حيث أطلق رصاصة الرحمة على اللاعب المحلي عندما قال “بطولتكم ضعيفة وهذا هو سبب عدم إستدعائي أي لاعب محلي”

ولم يكتفي بلماضي عند هذا الحد بل وصل إلى درجة إطلاق صفة النفاق على الصحفيين عندما قال “أوقفوا نفاقكم” !

ويبدوا أن بلماضي يعيش أجواءا مكهربة داخل التشكيلة الوطنية بالنظر إلى الوجه العابس الذي ظهر به بعد أول يوم من العمل على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني.