بلماضي يعاين اللاعبين الجزائريين في مونديال الأندية

يتواجد الناخب الوطني جمال بلماضي، بقطر، أين سيسجل حظوره في مباريات كأس العالم للأندية 2019، لمتابعة اللاعبين الجزائريين المشاركين في هذه المنافسة.

ومن المرتقب أن يتواجد جمال بلماضي، اليوم الأربعاء، بملعب “جاسم بن حمد”، لمتابعة المباراة الإفتتاحية التي ستجمع نادي السد، بفريق هنجين سبورت.

وسيتابع الناخب الوطني آداء مهاجمه بغداد بونجاح، الذي سيقود هجوم ناديه السد القطري، في مواجهة نادي هنجين سبورت.

وسيكون جمال بلماضي، على موعد أيضا مع مباراة أخرى ضمن هذه المنافسة، والتي سيشارك فيها الثلاثي الجزائري بدران، شتي، بن غيث، رفقة ناديه الترجي التونسي.