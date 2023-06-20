قناة النهار بلماضي يعتذر أمام الجميع عن شجاره مع لاعب المنتخب التونسي بقلم النهار أونلاين نشر في 20 جوان 2023 - 23:11 شارك غرِّد أرسل 185 0 بلماضي يعتذر أمام الجميع عن شجاره مع لاعب المنتخب التونسي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/wtWjS اقرأ أيضا رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح الطبعة الـ 54 لمعرض الجزائر الدولي قناة النهار 20 جوان تلاميذ "البيام" يواصلون الإمتحانات لليوم الثاني على التوالي ..و البداية بالرياضيات قناة النهار 06 جوان تيزي وزو: ما سيلفا مصابة بسكوليوز تناشد المحسنين لإجراء عملية جراحية في تركيا قناة النهار 16 جوان سيدي بلعباس / بعد 40 سنة من العمل .. أمينة معلمة فيتنامية جزائرية إلى التقاعد قناة النهار 09 جوان الرئيس تبون: قررنا أن تكون الصادرات الجزائرية في 2023 خارج المحروقات في مستوى 13مليار دولار قناة النهار 14 جوان بلعـــابد : الأرضية الرقمية لوزارة التربية مفتوحة.. قناة النهار 05 جوان صريح جدا: هذه هي الأغراض التي لن يستغني عنها الحجاج الجزائريون في الحج .. قناة النهار 08 جوان طالع هابط: الشيخ النوي .. تحية وتقدير لأمن ولاية عنابة على محاربة الجـ ـرائم بكل أنواعها قناة النهار 06 جوان بعد ساعتين من إمتحان الرياضيات.. المترشحون يبدون إنطباعاتهم حول الموضوع قناة النهار 06 جوان شـــــاهد..الرئيس تبون يرفع كأس الكاف قناة النهار 11 جوان