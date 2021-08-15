بلماضي يعتذر عن حضور قرعة كأس أمم إفريقيا 2022

اعتذر الناخب الوطني جمال بلماضي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لعدم تمكنه من تلبية الدعوة الموجهة إليه لحضور قرعة كأس أمم إفريقا 2022 المقررة بالكاميرون.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تقدم بلماضي باعتذاره، لمنظمي الكاف، لعدم تمكنه من حضور القرعة.

وأوضحت الفاف، بأن الناخب الوطني، تعذر عليه حضور هذه القرعة، بالنظر لضيق جدوله الزمني، بالنظر لارتباطاته العديدة.

يذكر أن رئيس الفاف، شرف الدين عمارة، سيسجل حضوره في هذه القرعة، المقررة يوم الثلاثاء المقبل، رفقة يوسف أوزنالي مدير مركز سيدي موسى، بالإضافة لأمين لابدي، مناجير المنتخب الوطني.