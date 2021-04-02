بلماضي يعترف بأهمية زطشي في نجاح المنتخب

إعترف الناخب الوطني جمال بلماضي بأهمية رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي ومكتبه الفيدرالي في تحقيق نتائج المنتخب الوطني.

وتحدث بلماضي في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة عن رحيل المكتب الفيدرالي الحالي قائلا:

“نحن الآن نمر بمرحلة إنتقالية، وأتمنى أن يواصل المكتب الفيدرالي الجديد العمل على خطى سابقه، أنا ضد من يقول أن نجاح المنتخب كان بفضل بلماضي واللاعبين فقط، لأن النجاح شارك فيه زطشي والمكتب الفيدرالي”.

“أنا مع فكرة التكوين، لأننا مشروع الإتحادية سينجب لنا لاعبين في المستقبل مثل بن سبعيني، بوداوي، عطال بلايلي وبونجاح”