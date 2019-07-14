بلماضي يعترف بخطئه وتقصيره من هذا الجانب

إعترف الناخب الوطني جمال بلماضي أنه قصر في حق اللاعبين بعد كل مباراة يحقق فيها المنتخب الوطني الفوز خلال نهائيات كاس امم إفريقيا الحالية.

وتحدث جمال بلماضي في ميركروفون beinsport بعد نهاية المباراة عن التأهل المحقق إلى المباراة النهائية قائلا:

” في بعض الأحيان نخطأ وننسى أن نشكر من يجب أن نشكرهم، يجب أن نشكر اللاعبين اليوم كنا قد خرجنا من مباراة صعبة أمام كونت ديفوار بعد 120 دقيقة من اللعب، وهذا ما صعب من مأموريتنا في مباراة اليوم أمام نيجيريا”

“في الحقيق فوز اليوم يعتبر شيء إستثنائي وأنا أشكر اللاعبين على هذا الجهد المبذول”.