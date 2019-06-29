بلماضي: ” يعجبني غوارديولا.. كرويف وبيلسا في فلسفة التدريب”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، أنه لا يستلهم شغفه التدريبي من أي مدرب آخر، بالرغم من إحتكاكه مع العديد من مدربي أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية.

ونشط الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية ظهيرة اليوم السبت، للحديث عن مواجهة تنزانيا المزمع إجرائها بعد غد الإثنين قائلا:

“في الحقيقة لا أستلهم من مدرب على وجه الخصوص، لكن من خلال مسيرتي التدريبية واجهت عدة مدربين من عدة فارات.. مدربين من أوروبا الشرقية ، ومن جنوب أمريكا ، ومن إسبانيا ، ومن عدة بطولات فرنسية إسبانية وإنجليزية”.

وأضاف:” إكتسبت شغف كرة القدم من خلال مروري في عدة دوريات أوروبين، بالإضافة إلى إحتكاكي مع بعض المدربين، ولا أعتقد أن هناك العديد من المدربين الفلاسفة ، بإستثناء غوارديولا كرويف وبيلسا”.