بلماضي يعزي ضحايا الحرائق ويدعو للحكمة والتعقل

وجّه الناخب الوطني جمال بلماضي رسالة تعزية ومواساة، لضحايا الحرائق التي شهدها الوطن، كما دعى لضرورة التعقل وترجيح العقل لتفادي الفتنة.

ونشر الموقع الرسمي للفاف، رسالة بلماضي، التي قال فيها: “تابعت بأسف شديد الأحداث المؤسفة الأخيرة التي طالت بلادنا ، وخاصة منطقة القبائل، وجميع الولايات المتضررة من الحرائق الرهيبة التي تسببت في أضرار جسيمة، لا سيما الأرواح البشرية”.

وأضاف: “أنحني لذكرى كل من فقدناه، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين، كما أدعو الله أن يعطي الشجاعة اللازمة لجميع المتضررين للتغلب على هذا الاختبار الصعب”.

وأردف الناخب الوطني: “أبعث بكل دعمي وتعاطفي إلى جميع أبناء وطني، وأحيي تضامن جميع الجزائريين مع المتضررين ماديًا ومعنويًا”.

وأضاف: “أدعو إلى الحكمة، في مثل هذه الحالات، من أجل تجنب التجاوزات والانقسامات التي لا تعمل في المصلحة العليا لجزائرنا”.

وختم جمال بلماضي: “خالص تشجيعي لعناصر الحماية المدنية، الجيش الوطني الشعبي، ومحافظات الغابات، المتواجدين في الخطوط الأمامية والذين يواجهون هذه الحرائق الرهيبة”.