بلماضي يعزي ضحايا زلزال المغرب

قدم الناخب الوطني، جمال بلماضي، تعازيه إلى ضحايا زلزال المغرب، متمنيا أن يتجاوز الشعب المغربي الأوضاع الحالية.

وفي تصريحات خص بها حصة “أفتر فوت” التي تبث على إذاعة “أر أم سي” الفرنسية، قال بلماضي: “أود تقديم التعازي إلى كل ضحايا زلزال المغرب.. وأقول لهم إننا معكم من أعماق قلبنا”

وختم مدرب الخضر: “أتمنى أن تعود الأمور إلى نصابها”.

للإشارة، فإن الزلزال المدمر الذي ضرب مختلف مناطق المغرب ليلة الجمعة إلى السبت، خلف وفاة 2122 شخصا، فضلا عن وجود 2421 مصابا حتى الآن، وفقا لما نقلته وكالات الأنباء الدولية.