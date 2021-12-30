بلماضي يعزي عائلة الكرة في سعيدة اثر وفاة اللاعب سفيان لوكار

قدم الناخب الوطني جمال بلماضي اليوم الخميس تعازيه لعائلة الكرة في سعيدة اثر وفاة قائد الفريق سفيان لوكار السبت الماضي، في مباراة فريقه امام جمعية وهران.

وقال بلماضي خلال ندوة صحفية نشطها بالعاصمة القطرية الدوحة قائلا:”أعزي عائلة الكرة في سعيدة على إثر وفاة اللاعب سفيان لوكار.”

يذكر أن اللاعب سفيان لوكار، توفي إثر سكتة قلبية، بملعب الشهيد بوعقل. خلال مشاركته في مباراة فريقه مولودية سعيدة، أمام جمعية وهران، في إطار الجولة العاشرة من القسم الثاني هواة.

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