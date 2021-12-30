بلماضي يعزي عائلة الكرة في سعيدة اثر وفاة اللاعب سفيان لوكار
بقلم عبدالوهاب بوبقرة
قدم الناخب الوطني جمال بلماضي اليوم الخميس تعازيه لعائلة الكرة في سعيدة اثر وفاة قائد الفريق سفيان لوكار السبت الماضي، في مباراة فريقه امام جمعية وهران.
وقال بلماضي خلال ندوة صحفية نشطها بالعاصمة القطرية الدوحة قائلا:”أعزي عائلة الكرة في سعيدة على إثر وفاة اللاعب سفيان لوكار.”
يذكر أن اللاعب سفيان لوكار، توفي إثر سكتة قلبية، بملعب الشهيد بوعقل. خلال مشاركته في مباراة فريقه مولودية سعيدة، أمام جمعية وهران، في إطار الجولة العاشرة من القسم الثاني هواة.
طالع ايضا:
هذا ما قاله بلماضي عن تأجيل الكان!
كما أكد مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، اليوم الخميس، أن التفكير في إلغاء الكان لم يكن إشاعة. كما أضاف “قدوم صامويل إيتو على رأس الاتحاد الكاميروني ساهم في الإبقاء عليها”.
وأشار الناخب الوطني، إلى أنه يملك نفس متعطش للقب كان عنده في سنة 2018 و2019.
رابط دائم : https://nhar.tv/zAeUt