بلماضي يعزي في وفاة الصحفي حمزة بركاوي

تقدم اليوم الخميس، الناخب الوطني جمال بلماضي، بالتعازي على إثر وفاة الصحفي حمزة بركاوي.

وجاءت تعزية المدرب جمال بلماضي، عبر الصفحة الرسمية للإتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر الفايسبوك.

وجاء في البيان:”ببالغ الحزن والأسى تلقى الناخب الوطني جمال بلماضي، نبأ وفاة الصحفي الرياضي حمزة بركاوي، الذي وافته المنية أمس الأربعاء بعد صراع مع المرض”.

وأضاف البيان:”وبهذا المصاب الجلل يتقدم المدرب جمال بلماضي بخالص التعازي لعائلة الفقيد وللأسرة الإعلامية راجين من الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته”.