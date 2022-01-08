بلماضي يعقد أول ندوة صحفية بالكاميرون في هذا الموعد

يعقد الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية بقاعة الصحافة التابعة لملعب “جابوما” يوم الإثنين بداية من الساعة 13:30 بالتوقيت المحلّي.

وسيكون بلماضي برفقته المكلّف بخلية الإعلام لدى الإتحادية الجزائرية لكرة القدم صالح باي عبود.

كما سيكشف بلماضي عن بعض التفاصيل التي تخص مباراة الخضر أمام منتخب سيراليون التي ستجري على 14:00 سا بالتوقيت المحلّي بملعب “جابوما” كذلك.

يذكر، أن المباراة الثانية ستلعبها الكتيبة الوطنية أمام منتخب غينيا الإستوائية يوم الأحد على 16:00سا. في حين ستجرى المباراة الأخيرة أمام كوت ديفوار يوم الخميس على 20:00 سا.