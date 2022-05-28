بلماضي يعقد ندوة صحفية الإثنين المقبل

أعلنت، الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، عن عقد الناخب الوطني. جمال بلماضي ندوة صحفية يوم الإثنين القادم.

وجاء في بيان “الفاف”، اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك:” سيعقد الناخب الوطني جمال بلماضي، مؤتمرا صحفيا بعد غد الإثنين”.

وأضاف بيان الفاف:” وذلك في إطار الاستعدادات للتربص التحضيري المقبل للخضر، تحسبًا للمباراتين أمام منتخبي أوغندا وتنزانيا ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

للإشارة، سيستضيف المنتخب الوطني نظيره الأوغندي بملعب 5 جويلية الأولمبي، بتاريخ الـ4 جوان على الساعة 20.00 مساءً.

وذلك في إفتتاح تصفيات كان 2023 بالكوديفوار.