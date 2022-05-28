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الرياضة

بلماضي يعقد ندوة صحفية الإثنين المقبل

بقلم فيصل زيان بوزيان
بلماضي يعقد ندوة صحفية الإثنين المقبل
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أعلنت، الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، عن عقد الناخب الوطني. جمال بلماضي ندوة صحفية يوم الإثنين القادم.

وجاء في بيان “الفاف”، اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك:” سيعقد الناخب الوطني جمال بلماضي، مؤتمرا صحفيا بعد غد الإثنين”.

وأضاف بيان الفاف:” وذلك في إطار الاستعدادات للتربص التحضيري المقبل للخضر، تحسبًا للمباراتين أمام منتخبي أوغندا وتنزانيا ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

للإشارة، سيستضيف المنتخب الوطني نظيره الأوغندي بملعب 5 جويلية الأولمبي، بتاريخ الـ4 جوان على الساعة 20.00 مساءً.

وذلك في إفتتاح تصفيات كان 2023 بالكوديفوار.

رابط دائم : https://nhar.tv/Xdtef
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