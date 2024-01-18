بلماضي يعقد ندوة صحفية الجمعة قبل موقعة بوركينافاسو

يعقد الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية الجمعة القادم للحديث عن المواجهة المرتقبة القادمة أمام منتخب بوركينافاسو.

وكشف التلفزيون العمومي الجزائري. أن الناخب الوطني سيرافق متوسط الميدان اسماعيل بن ناصر الذي سيتحدث عن التشكيلة ورفقاؤه الذي فشلوا في تحقيق انطلاقة مثالية.

وكان المنتخب الوطني الجزائري قد حدد تعادل مخيب بهدف مقابل هدف أمام منتخب انغولا. كما يسعى لرد الاعتبار أمام الخيول البوركينابية. و الفوز بالنقاط الثلاث للتأهل في المرتبة الثانية، خاصة وان بن ناصر ورفقائه يملكون حظ أوفر في الفوز أمام منتخب موريتانيا.

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