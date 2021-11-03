بلماضي يعقد ندوة صحفية بسيدي موسى الأحد القادم

سيكون الناخب الوطني جمال بلماضي على موعد مع ندوة صحفية الأحد ندوة صحفية بمركز تحضير المنتخبات في سيدي موسى.

وسيتطرق بلماضي إلى كل صغيرة وكبيرة تتعلق بمباراة جيبوتي التي ستلعب يوم 12 نوفمبر بداية من الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة. كما سيتحدث بلماضي عن المستجدات التي تخص مباراة منتخب بوركينافاسو التي أحدثت ضجة كبيرة لدى وسائل الإعلام المحلية و الكاميرونية.

و من المنتظر، أن يعطي “الكوتش” بلماضي بعض التفاصيل عن سفرية مصر بعد يومين أو ثلاث.

يذكر، أن مباراة جيبوتي هي الأخرى صنعت الحدث، بعدما طلب الإتحاد الجيبوتي تغيير مكان تنشيطها إلى المغرب، وهو الامر الذي أثار استغراب العديد من المختصين رغم أن القاهرة أقرب بكثير من العاصمة المغربية.

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إتفق المدير الرياضي لفريق شبيبة القبائل كريم زياني مع المدرب التونسي عمار السويح على موعد إلتحاقه بالجزائر.

كما كشفت مصادرنا، أن التونسي سيلتحق اليوم الأربعاء، وسينتقل مباشرة إلى مقر الفريق بتيزي وزو. حيث سيطلع على كل صغيرة و كبيرة والتوقيع على عقده الجديد كذلك.

ومن المنتظر، أن يقود خليفة هنري سطمبولي تشكيلته خلال مباراة نصر حسين داي في الجولة المقبلة من منافسة الرابطة المحترفة. كما ستكون الفرصة مواتية لجديد الكناري لتحقيق إنطلاقة مثالية له في اول تجربة في البطولة، وكسب الجماهير القبائلية. وهي التي تبحث عن تحقيق إنجاز تاريخي في ظل وجود كل الإمكانيات لتحقيق ذلك.

يذكر، أن السويح يملك صورة جيدة لدى أنصار فريقه السابق الترجي التونسي الذي أشرف عليه في فترة إنتقالية. و فاز على أكبر الأندية التونسية مثل النادي الإفريقي والصفاقسي و يناديه انصار “ليتوال” بمدرب صاحب الـ 40 تمريرة.

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