بلماضي يعقد ندوة صحفية هذا الأحد

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف، اليوم الخميس، عن عقد الناخب الوطني جمال بلماضي، ندوة صحفية يوم الأحد.

وحسب ماورد في الموقع الرسمي للفاف، فإن الناخب بلماضي، سيعقد ندوة صحفية، بالمركز التقني سيدي موسى الأحد 13 نوفمبر.

وأوضح بيان الفاف، أن المؤتمر الصحفي سينطلق بداية من الساعة الـ11.00 صباحا ويدوم نصف ساعة.

وتأتي هذه الندوة الصحفية، تحسبا للتربص الذي سيخوضه الخضر بداية من 14 لغاية 20 نوفمبر الحالي، والذي تتخلله مواجهة منتخبي مالي والسويد بتاريخ 16 و19 نوفمبر على التوالي.