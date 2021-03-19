بلماضي يعلق عن قرار منع المحترفين من التنقل إلى إفريقيا!

علّق الناخب الوطني جمال بلماضي عن قرار الرابطة الفرنسية بخصوص منع اللاعبين المحترفين من اللحاق بمنتخباتهم الإفريقية.

وتحدث بلماضي في تصريح للتلفزيون العمومي عن القائمة التي سيتم إستدعائها للمواجهة المرتقبة أمام منتخب زامبيا الأسبوع المقبل قائلا:

“قرار منع المحترفين من التنقل إلى منتخباتهم الإفريقية، يشكل صداعا في الرأس، مثل كل المنتخبات الإفريقية والتي تتشكل معضمها من اللاعبين الذين ينشطون في البطولة الفرنسية، أولا دائما ما أحاول أن أرى الشيء الإيجابي للأمور في مثل هذه الحالات، دائما يجب إيجاد الحلول”.

“بعد ذلك يمكن القول أن الرابطة الفرنسية الوحيدة التي أطلعت المنتخبات بهذه القرارات وهذا مهم عكس البطولات الأخرى، هذا لا يعني أننا نوافق ذلك، لكن على الأقل لنأخذ إحتياطاتنا، سنتحدث عن ذلك في الندوة الصحفية هذا الأحد، والتي ستكون في سيدي موسى، وسنتحدث أيضا عن هذا المشكل وعن الحلول الممكنة”.