بلماضي يعلن العداء على آليو سيسي لمدة 24 ساعة !

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أنه لم يتحدث مع مدرب المنتخب السنغالي آليو سيسي في الساعات الماضية، بالرغم من الصداقة القوية التي تربطه به.

ونشط بلماضي ندوة صحفية صبيحة اليوم الخميس للحديث عن المباراة النهائية التي ستجمع الجزائر، بالمنتخب السنغالي سهرة غد الجمعة قائلا:

” لم نتحدث مع أليو سيسي في هذه الفترة، لكن سنتحدث بعد المباراة عندما تنتهي الـ90 دقيقة، صحيح أنه من الرائع أن نتواجد سوية في هذا النهائي، خصوصا أنه من العادة أن نلعب سويا منذ الصغر، وكبرنا في نفس المدينة، ومن الإستثناء أن نتواجد في نهائي كأس أمم إفريقيا”.

وأضاف: “الأهم هو أن نمثل منتخبي السنغال والجزائر أحسن تمثيل، وسنتواجه من أجل الفوز بهذا اللقب الغالي، السنغال لأول مرة، ونحن لأول مرة خارج الديار”.