بلماضي يعلن برنامجه الجديد إستعدادا للإطاحة بغينيا الإستوائية

سيكون المنتخب الوطني على موعد مع العودة إلى اجواء التدريبات بداية من اليوم على الساعة الثانية زوالا بقيادة جمال بلماضي.

ويجري المنتخب الوطني حصة إسترجاع خفيفة بقاعة تقوية العضلات التابعة للفندق الذي يقيم فيه اللاعبين.

كما ستكون الحصة مخصّصة بالنسبة للذين شاركوا في مباراة سيراليون منهم محرز وبلايلي.

إلى جانب ذلك. سيتنقل اللاعبون الذين لم يشاركوا في المباراة الأخيرة. إلى ملحق ملعب “جابوما” للقيام بالتمارين الرياضية الخاصة بالجانب البدني والفني.

وسيشرع مهندس التتويج بـ “كان” مصر 2019 في التحضير للمباراة المقبلة التي سيواجه فيها المنتخب الوطني منتخب غينيا الإستوائية الأحد القادم بداية من الـ 20:00 سا مساءً. على أمل رد الإعتبار لـ “محاربي الصحراء”.

وأكد الناخب الوطني جمال بلماضي أنه يتحمل مسؤولية التعثر المسجل في مباراة أمام منتخب سيراليون في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا.

وتحدث جمال بلماضي عن هذه العثرة خلال المؤتمر الصحفي الذي نشطه بعد نهاية المباراة قائلا:

“في الشوط الثاني حاولنا التسجيل بشتى الطرق، حيث أشركنا بن دبكة فقط في الوسط، مع وضع بن رحمة بولاية، محرز، بونجاح، وبلايلي في الهجوم”. “كنا نرغب في تحقيق الفوز إلا أننا لم نتمكن من ذلك، علينا أن نتحمل المسؤولية، وأنا الأول أتحمل المسؤولية”. “علينا أن نتدارك بسرعة ونحضر المباراة الثانية أمام غينيا الإستوائية، وسندرس طريقة لعب منافسنا في مباراة الغد أمام كوت ديفوار”.

وأشار بلماضي، بأنه سينفض الغبار عن أشباله في غرف حفظ الملابس، بعد التعثر أمام سيراليون، في إفتتاح “الكان”.

وقال الرجل الأول في “الخضر”، خلال ندوته الصحفية منذ قليل :”كل الأمور التي لاحظتها سأقولها بشكل مباشر للاعبين”.

وأضاف :”سيكون علينا معالجة الأخطاء التي وقعنا فيها”.

ورفض أفضل مدرب في إفريقيا 2019، أن ينتقد عناصره على المباشر، ولكنه توعد بوضع النقاط على الحروف معهم وجها لوجه.