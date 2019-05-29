بلماضي يعمل مع 5 لاعبين في سيدي موسى وبن سبعيني مُنتظر

يواصل الناخب الوطني، جمال بلماضي ولليوم الثالث على التوالي العمل مع 3 لاعبين وحارسين فقط متواجدين بمركز التحضيرات بسيدي موسى.

وتشهد تمارين “الخضر” حاليا مُشاركة العناصر التالية :رايس وهاب مبولحي، عز الدين دوخة، جمال الدين بلعمري، عدلان قديورة ورفيق حليش.

وينتظر الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”مُحاربي الصحراء” إلتحاق “رامي بن سبعيني”، المتواجد حاليا في مسقط رأسه بقسنطينة لإسترجاع أنفاسه.

يُشار بأن تربص “الأفناك” سينطلق بصفة رسمية في الثالث من شهر جوان الداخل، بعد معرفة القائمة النهائية التي إختارها بلماضي.