بلماضي يعود إلى عالم التدريب

اقترب الناخب الوطني السابق، جمال بلماضي، من العودة إلى ميدان التدريب بعد سنة بالتمام، عن مغادرته العارضة الفنية للخضر.

وكشف الإعلامي القطري، محمد حسن، صحفي جريدة “الشرق” بأن بلماضي. سيصل الأسبوع القادم إلى الدوحة، من أجل توقيع عقده مع نادي الدحيل.

كما أوضح الصحفي القطري، في تغريدة أطلقها أمس السبت، عبر حسابه على منصة “إكس” بأن مدرب الخضر السابق، سيباشر مهامه مع الدحيل، بداية من الموسم القادم.