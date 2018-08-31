بلماضي يعيد المغضوب عليهم إلى المنتخب الوطني !

أعاد الناخب الوطني جمال بلماضي بعض اللاعبين المهمشين في فترة المدربين السابقين، لوكاس ألكاراز ورابح ماجر إلى المنتخب الوطني.

وتم إدراج أسماء كل من سفيان فغولي، سفير تايدر، رايس وهاب مبولحي، ورياض بودبوز ضمن القائمة المعنية بمواجهة منتخب غامبيا يوم 08 سبتمبر المقبل.

ويعتبر لاعب أمباكت مونتريال الكندي من أكبر المستفيدين من قرار تعيين بلماضي، خصوصا انه كان ضحية تهميش من طرف المدرب السابق رابح ماجر.

كما سبق لماجر وأن دخل في مشاكل كبيرة مع الثنائي رايس وهاب مبولحي وسفيان فغولي اللذان قاطعا مباراة المنتخب الوطني أمام منتخبي البرتغال والرأس الأخضر.