بلماضي يعيد بلايلي وبلعيد ومبولحي ويستبعد هذا الثلاثي من قائمة “الكان”

فاجأ الناخب الوطني جمال بلماضي باستعادة خدمات يوسف بلايلي وزين الدين بلعيد إلى جانب الحارس المخضرم رايس وهاب مبولحي إلى المنتخب الوطني الذي سيشارك في كأس إفريقيا.

كما فاجأ جمال بلماضي الجميع باستبعاد كل من بن رحمة وبوعناني وزرقان من الكتيبة الوطنية، في قائمة ضمت 26 لاعبا فقط، رغم أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم يسمح باستقدام 27 لاعب.

وكان كل من منتخب تونس و المغرب وموريتانيا و البقية قد أعلنت عن قائمة ضمت 27 لاعبا، حسب ما هو معمول به.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–