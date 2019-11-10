بلماضي يعيد بلقبلة للخضر

استدعى الناخب الوطني جمال بلماضي، اللاعب هاريس بلقبلة، متوسط ميدان نادي بريست الفرنسي، تحسبا لمواجهتي الخضر أمام كل من بوتسوانا، وزامبيا.

وسيشارك هاريس بلقبلة، في تربص الخضر، المزمع انطلاقه غدا الإثنين، استعدادا لمواجهتي بوتسوانا، وزامبيا، لحساب تصفيات أمم إفريقيا.

وتأتي عودة بلقبلة، لقائمة الخضر، لتعويض مواطنه هشام بوداوي، الذي تم استبعاده من طرف الناخب الوطني، لنقص المنافسة مع ناديه نيس.

يذكر أن هاريس بلقبلة، سبق له التواجد في قائمة بلماضي، في نهائيات كان 2019، قبل أن يتم استبعاده في اللحظات الأخيرة، بسبب حادثته الشهيرة.