بلماضي يغلق أبواب عودة بلايلي وبراهيمي إلى الخضر !

أطلق الناخب الوطني، جمال بلماضي، تصريحات صادمة بخصوص الثنائي يوسف بلايلي وياسين براهيمي، الذي أثار غيابه عن الخضر، الكثير من الجدل، بسبب تألقه المستمر رفقة مولودية الجزائر والغرافة القطري على التوالي.

وسئل بلماضي، خلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الأحد، بسيدي موسى، تحسبا لمواجهتي الصومال وموزمبيق، حول إمكانية، تواجد بلايلي وبراهيمي، في قائمة الـ “كان” بالنظر إلى خبرة كل منهما في القارة السمراء.

ورد مدرب الخضر: “صحيح براهيمي يقدم مستويات كبيرة في الوقت الحالي. ولكن مكان من سيلعب؟ هناك عمورة وهناك غويري أيضا، عليكم أن تختاروا مكان من سيأتي”.

وواصل بلماضي: “براهيمي أو بلايلي، مثلما قلت هناك عمورة وغويري. وهناك أيضا سعيد بن رحمة، لا يمكننا جلب 5 لاعبين في منصب واحد، بل يمكن استقدام اثنين فقط”.

وهي التصريحات التي أغلق بها بلماضي، نهائيا ملف عودة بلايلي وبراهيمي إلى الخضر، على الأقل في الفترة الحالية مع اقتراب موعد نهائيات كأس أمم إفريقيا.