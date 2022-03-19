بلماضي يفاجئ أطفال تريزوميا ويحّقق أمنيتهم

قام اليوم الناخب الوطني جمال بلماضي بخطوة انسانية اتجاه مرضى “متلازمة تريزوميا” بمناسبة الإحتفالية باليوم العالمي لهذا الحدث.

كما تنقل بلماضي رفقة المكلّف بالإعلام صالح باي عبود إلى مكان الحدث، أين احتفل رفقة الأطفال والمسؤولين عن المنظمة بمركز شركة “Frater-Razes” الجزائرية، في لفتة معتادة من طرف مدرب الخضر.

وقال بلماضي في تصريح له لموقع “ديزاد نيوز“: “شكرا على الاستقبال الحار من طرف الجمعية. الكل قام بواجبه. بصراحة كلكم ابطال وبالتوفيق لكم في استقبال الفئة هذه”. وأضاف ” سنقدم كل ما لدينا من اجل تشريف الراية الوطنية والرفع من معنويات الأطفال”.

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