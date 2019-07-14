بلماضي يفاجئ الجميع بإقحام هذا اللاعب أمام نيجيريا !

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن التشكيلة الأساسية المعنية بمواجهة نيجيريا أمسية اليوم بستاد القاهرة في إطار الدور نصف النهائي.

وأقحم جمال بلماضي نفس التشكيلة التي واجهت منتخب كوت ديفوار الخميس الماضي في إطار الدور ربع النهائي بإستثناء اللاعب يوسف عطال الذي تعرض لإصابة.

وفاجأ بلماضي الجميع بإقحامه اللاعب مهدي زفان كمدافع أيمن وهو الذي لقي إنتقاذات كبيرة في لمباراة الماضية، إلا أن بلماضي أصر على تجديد الثقة في لاعب نادي رين الفرنسي.

التشكيلة الأساسية :

مبولحي، زفان، بن سبعيني،بن العمري، ماندي، قديورة، بن ناصر، فيغولي، بلايلي،محرز،بونجاح.