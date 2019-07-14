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بلماضي يفاجئ الجميع صبيحة مواجهة نيجيريا

الرياضة
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بلماضي يفاجئ الجميع صبيحة مواجهة نيجيريا
بقلم كريم.تيغرمت

برمج الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الأحد، حصة تدريبية، قبل مباراتهم المنتظرة سهرة اليوم أمام منتخب نيجيريا، لحساب نصف نهائي أمم إفريقيا 2019.

وركز الناخب الجزائري، جمال بلماضي، خلال هذه الحصة التدريبية الخفيفة، التي انطلقت على الساعة (11:30)، بملعب “بيترو سبورت”، على الإسترجاع، بإجراء تمارين خفيفة لأشباله.

وتعد هذه المرة الأولى، التي يبرمج فيها الناخب الوطني، حصة تدريبية، صبيحة المباراة، منذ انطلاق نهائيات أمم إفريقيا.

ويطمح المنتخب الجزائري، لتجاوز عقبة النسور الممتازة، في الدور النصف نهائي، وبلوغ نهائي كأس إفريقيا للأمم 2019.


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