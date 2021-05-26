بلماضي يفاجئ باستدعاء حارس من قسم الهواة لا يتجاوز 18 عاما لمزاحمة مبولحي‪!

وجه الناخب الوطني، جمال بلماضي، الدعوة لحارس فريق ‫”شباب باتنة‫” لفئة أقل من 20 عاما، أسامة ملاّلة (من مواليد سنة 2003)، وهذا من أجل المشاركة في تربص المنتخب الأول، الذي ينطلق يوم 31 ماي الجاري، تحضيرا لسلسلة من الوديات التي سيخوضها أشباله شهر جوان الداخل.

كما استدعى بلماضي الحارس الثالث لنادي ‫”نيس‫”، تيدي بولهندي، الذي سيكون حاضرا هو الآخر في تربص “الخضر” لشهر جوان الداخل.

ويعدّ بولهندي الحارس الثالث لمنتخب أقل من 23 سنة، وقد شارك مع رديف “الخضر” في دورة “لوناف” الأخيرة بتونس شهر ديسمبر الماضي. وقبلها استدعى بلماضي حارس ‫”أولمبي المدية‫”، عبد الرحمن مجادل، أول الوافدين على مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

وتبقى مفاجأة بلماضي في استدعاء الفتى أسامة ملاّلة، وهو حارس ينشط ضمن بطولة القسم الثاني هواة، بألوان نادي ‫”شباب باتنة‫”، لا يتعدى عمره 18 سنة، كما أنه استدعي مؤخرا فقط إلى التربص الانتقائي للمنتخب الوطني لفئة أقل من 20 عاما، على أمل أن يحظى بفرصة التواجد ضمن القائمة النهائية، والمعنية بالمشاركة في بطولة ‫”كأس العرب‫” لفئة الأصاغر بمصر.

ويتواجد الحارس ملالة حاليا بمركز تحضير المنتخبات بسيدي موسى، بعدما تلقى إشارة من بلماضي للالتحاق بباقي نجوم “الخضر” المتواجدين هناك، تحسبا لمشاركته إياهم معسكرهم التحضيري الذي يسبق 3 وديات، وينطلق في اليوم الأخير من الشهر الجاري.

وخطف ابن مدينة باتنة أنظار الطاقم الفني للمنتخب الأول، على هامش المواجهتين الوديتين اللتين خاضهما المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة ضد نادي بارادو، حيث أبان ملالة عن إمكانات كبيرة، أهلته للحصول على فرصة التواجد ضمن قائمة “الخضر” لأول مرة، والاحتكاك بعملاق حراسة المرمى، رايس وهاب مبولحي.