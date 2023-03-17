بلماضي يفاجئ بـ6 أسماء جديدة في قائمة الخضر

شهدت قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الجمعة، إستدعاء ست لاعبين جدد تحسبا لمواجهة نيجر المزدوجة، برسم تصفيات كان 2023.

ودعم الناخب الوطني جمال بلماضي خط الدفاع، بظهير أيمن نادي باستيا خيركوف، ظهير أيسر نانت الفرنسي جوان حجام وظهير أيسر ولفرهمبتون ريان أيت نوري.

وعرفت القائمة تواجد لاعب محلي وحيد، ويتعلق الأمر بمدافع إتحاد العاصمة زين الدين بلعيد.

كما عرفت قائمة الخضر، تواجد مهاجم نيس الفرنسي، بدر الدين بوعناني، متوسط ميدان تولوز فارس شعيبي.