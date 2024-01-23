بلماضي يفاجئ بهذه التشكيلة الأساسية في مواجهة موريتانيا

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها اليوم الثلاثاء، في مواجهة منتخب موريتانيا، ضمن الجولة الثالثة من “كان” كوت ديفوار 2023.

وأجرى بلماضي بعص التغييرات، على تشكيلته الأساسية، مقارنة بتلك التي خاضت المباراة الأخيرة للخضر، أمام بوركينا فاسو.

كما شهدت تشكيلة الخضر، غياب بن سبعيني، بداعي العقوبة، بالإضافة لبن ناصر، الذي يعاني من اصابة.

وضمت التكشلية الأساسية للمنتخب الوطني، والتي ستواجه موريتانيا، كل من: ماندريا، عطال، آيت نوري، توغاي، ماندي، زروقي، بوداوي، عوار، أوناس، عمورة، وبونجاح.