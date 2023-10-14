بلماضي يفجّرها بشأن قرار ياسين عدلي تمثيل الجزائر

في ردّ جديد، للناخب الوطني جمال بلماضي عن قضية إمكانية تمثيل اللاعب الفرانكو جزائري ياسين عدلي الألوان الوطنية، الذي يلعب لصالح فريق ميلان الايطالي.

قال بلماضي في تصريح لقناة “أبو ظبي” في تصريح خص به قناة أبو ظبي الرياضية اليوم بمدينة العين الإماراتية “لا توجد مؤشرات بشأن قدوم ياسين عدلي الى المنتخب الوطني، تحدثنا مع اللاعب سابقا وعن استعداده لتمثيل الجزائر و ان كان له حماس فيجب أن تأتي الخطوة من عنده، تحدثنا سابقا معه،

كما أضاف بلماضي “الوقت يمر بسرعودة ولدينا لاعبين جيّدة و شبان، ننتظر تأقلمهم بشكل أفضل لأن تحديات الكان اقترب و تصفيات المونديال كذلك”.

للإشارة، أن عدلي لم يتخذ أي قرار بعد بشأن مستقبله بحكم أنه ينتظر أن يحصل على مكانة أساسية في النادي الايطالي العريق، سميا و أنه كان غائبا كثيرا عن المباريات، قبل أن يفتك ثقة المدرب بيولي.