بلماضي يفصل في مستقبله مع المنتخب الوطني!

كشف مصدر مقرب من الناخب الوطني جمال بلماضي في تصريحات للنهار عن مستقبل بطل إفريقيا على رأس العارضة الفنية للخضر.

وفنذ محدثنا كل الإشاعات التي تحدثت يوم أمس عن إرسال جمال بلماضي رسالة توديعية للاعبي الخضر عبر الواتساب موضحا:

“بلماضي يستمتع بعطلته مع عائلته و لا يكترث بما يقال او يكتب و لا يقرا الصحافة لانه يعرف انه حتى بعد الفوز بالكاس هناك ناس “لم يعجبها الحال””.

وأضاف: “بلماضي يقول الأمور في الوجه و للمعني بالأمر فقط حين يرغب بقول امر ما و ليس عن طريق وسطاء او رسائل”.

وإختتم حديثه قائلا: “بلماضي يرفض اجراء أي حوارات و رفض كل الطلبات بما في ذلك صحفيين و وسائل اعلام فرنسية كبيرة”.