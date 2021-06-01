بلماضي يفضح أحد المترشحين الراغبين في تمرير الملف تحت الطاولة!

عاد الناخب الوطني جمال بلماضي لخلفيات الجمعية العامة الإنتخابية للفاف، لخلافة الرئيس السابق خير الدين زطشي الذي إنتهت عهدته خلال شهر مارس الماضي، ليخلفه شرف الدين عمارة المرشح الوحيد خلال الجمعية العامة الإنتخابية.

ونشط الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية صبيحة اليوم الثلاثاء تحدث فيها عن التربص التحضيري الذي سيجريه المنتخب الوطني والذي ستتخلله ثلاث مباريات ودية تحضيرية أمام كل من موريتانيا، تونس، ومالي.

وقال : “هناك شخص حاول الترشح دون تقديم برنامجه، روأراد تمرير ملفه بمبارة بلماضي، أنا لا أعرف هذه الطريقة، هذه الأمور يسمونها الفساد.. الكولسة، المعريفة”.