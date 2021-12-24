بلماضي يفضّل عدم السفر إلى الجزائر و يواصل مهامه في قطر

فضّل الناخب الوطني جمال بلماضي عدم الدخول إلى الجزائر لعقد ندوة صحفية كما كان متعوّد عليه قبل إنطلاق المنافسات الرسمية بسبب العمل الكبير والمكثّف له.

وقرّر بلماضي البقاء في العاصمة القطرية الدوحة للتحضير للتربص الذي سيشرع فيه زملاء رياض محرز بداية من الثلاثاء القادم.

كما سيستقبل مهندس التتويج بـ “كان” 2019، لاعبيه الناشطين في مختلف البطولات الأوروبية، مباشرة دون السفر إلى الجزائر.

وسيواجه بلماضي ولاعبيه في الفاتح من جانفي منتخب غامبيا وديا للتحضير لمباريات كأس أمم افريقيا التي ستجري بالكاميرون.

فيما سيتنقل الوفد الجزائري الى مدينة دوالا الكاميرون، يوم الجمعة 7 جانفي على متن طائرة خاصة انطلاقا من الدوحة مباشرة.

كما أعلن بلماضي عن قائمته الرسمية المعنية بمباريات “الكان” التي ستلعب أمام كل من منتخب سيراليون وغينيا الإستوائية إلى جانب كوت ديفوار.