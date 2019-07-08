بلماضي يفكر بمواصلة الإقامة في القاهرة وعدم التنقل إلى السويس!

بالرغم من برمجة مباراة الدور ثمن الهائي من منافسة كأس امم إفريقيا بين الجزائر وكوت ديفوار بملعب السويس الجديد.

إلا أن الناخب الوطني جمال بلماضي يفكر بالبقاء في العاصمة المصرية القاهرة وعدم التنقل إلى السويس إلى غاية يوم الخميس المقبل وهو اليوم الذي سيواجه فيه الخضر نظيره كوت ديفوار في إطار الدور ربع النهائي من المنافسة القارية.

وتحدث بلماضي عن المواجهة المقبل للمنتخب الوطني أمام نظيره الإيفواري في تصريح لتلفزيون النهار فور وصوله إلى ملعب السويس قائلا:

“مللعب السويس يبعد ساعة فقط عن فندق القاهرة، وهي مدة ليست طويلة مقارنة بالوقت الذي نستغرقه عادة بمباريات البطولة”.